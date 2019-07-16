Утверждены границы заказника "Семь ключей" в подмосковном Наро-Фоминске

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство Московской области утвердило границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) – памятника природы "Семь ключей" в Наро-Фоминском городском округе, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"ООПТ площадью 144 гектара была создана в 2009 году, но до последнего момента имела только описательные границы, что могло привести к нарушениям режима особой охраны", - подчеркивает министерство.

Отмечается, что в заказнике обитают 78 видов позвоночных животных. Территория ООПТ находится между деревнями Золотьково, Семенково, Пушкарка и Мерчалово.