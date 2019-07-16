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РИА Новости
Новости Подмосковья

Утверждены границы заказника "Семь ключей" в подмосковном Наро-Фоминске

Вчера, 17:50
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство Московской области утвердило границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) – памятника природы "Семь ключей" в Наро-Фоминском городском округе, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"ООПТ площадью 144 гектара была создана в 2009 году, но до последнего момента имела только описательные границы, что могло привести к нарушениям режима особой охраны", - подчеркивает министерство.
Отмечается, что в заказнике обитают 78 видов позвоночных животных. Территория ООПТ находится между деревнями Золотьково, Семенково, Пушкарка и Мерчалово.
Ранее министерство сообщало, что "Семь ключей" — одна из самых красивых заповедных территорий Подмосковья, центром которой является каскад небольших водопадов, стекающих по высоким известняковым уступам.
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3 июля, 14:57
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