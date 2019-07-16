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РИА Новости

Рябков прокомментировал предстоящие консультации с США в Женеве

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. США могут делать вид, что тема Договора о стратегических наступательных вооружениях не своевременна, но Россия против такого подхода, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предстоящие консультации в Женеве.
"Они (США) могут делать вид, что эта тема не заслуживает обсуждения сейчас, у нас мнение противоположное", - сказал Рябков, комментируя заявления источников в госдепартаменте о том, что США не намерены поднимать тему ДСНВ на предстоящих в Женеве консультациях.
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"Мы свою позицию все равно изложим", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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