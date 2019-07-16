Рябков прокомментировал предстоящие консультации с США в Женеве

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. США могут делать вид, что тема Договора о стратегических наступательных вооружениях не своевременна, но Россия против такого подхода, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предстоящие консультации в Женеве.

"Они (США) могут делать вид, что эта тема не заслуживает обсуждения сейчас, у нас мнение противоположное", - сказал Рябков, комментируя заявления источников в госдепартаменте о том, что США не намерены поднимать тему ДСНВ на предстоящих в Женеве консультациях.

"Мы свою позицию все равно изложим", - подчеркнул замглавы МИД РФ.