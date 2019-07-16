Куйвашев сообщил о готовности инвесторов финансировать храм в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Инвесторы готовы финансировать строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге на том месте, которое жители города выберут в ходе опроса, сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Да, готовы (финансировать строительство храма на новом месте - Прим. ред.). Инвесторы также намерены реализовать эту идею, мы в этом их поддерживаем. Работа ведется по подбору земельного участка рабочей группой с участием представителей гордумы", - сказал Куйвашев.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.