Куйвашев сообщил о готовности инвесторов финансировать храм в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Инвесторы готовы финансировать строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге на том месте, которое жители города выберут в ходе опроса, сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Да, готовы (финансировать строительство храма на новом месте - Прим. ред.). Инвесторы также намерены реализовать эту идею, мы в этом их поддерживаем. Работа ведется по подбору земельного участка рабочей группой с участием представителей гордумы", - сказал Куйвашев.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.