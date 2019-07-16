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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Куйвашев сообщил о готовности инвесторов финансировать храм в Екатеринбурге

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция протеста против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Инвесторы готовы финансировать строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге на том месте, которое жители города выберут в ходе опроса, сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Да, готовы (финансировать строительство храма на новом месте - Прим. ред.). Инвесторы также намерены реализовать эту идею, мы в этом их поддерживаем. Работа ведется по подбору земельного участка рабочей группой с участием представителей гордумы", - сказал Куйвашев.
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Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕвгений КуйвашевЕкатеринбург
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