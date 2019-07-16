В Екатеринбурге проверили основные корпуса УрФУ после звонка о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Правоохранительные органы завершили проверку двух основных корпусов и общежитий Уральского федерального университета (УрФУ), людей стали пускать в здания, сообщил РИА Новости во вторник директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее во вторник в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что около полутора тысяч человек эвакуированы из нескольких корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) из-за сообщения о минировании. Там заявили, что "это лжеминирование, как обычно". Бенеманский сообщал агентству, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза.

"Я не могу сказать по всем корпусам. Мне кажется, в каких-то еще проверка продолжается… Но я могу точно сказать, что на Ленина, 51 допустили сотрудников, которые могли там оставить личные вещи, и абитуриентов. Сегодня там проходили вступительные испытания – на журфаке, например, идет сегодня творческий конкурс. То есть их пустили, корпус работает в штатном режиме. В главном корпусе на улице Мира, 19 тоже открыт доступ для сотрудников, которые могли оставить там вещи", - сказал Бенеманский.

Он добавил, что рабочий день в 17.00 (15.00 мск) закончился, и сегодня там уже приемная комиссия завершила работу. В среду с утра в штатном режиме ее работа продолжится.

Директор медиацентра УрФУ также уточнил, что Венский фестиваль музыкальных фильмов, который должен начать работу в 20.00 (18.00 мск) на площади перед главным университетским корпусом на улице Мира, будет проводиться по расписанию.