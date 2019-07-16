Москалькова и Денисова обсудили вопрос о помиловании заключенных

"Мы обговорили вопрос о поддержке в виде обращения о помиловании ряда граждан, я не буду называть их фамилии, чтобы не зародить их надежду раньше времени. Этот вопрос требует проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в плане оказания помощи по возращению граждан, института помилования. Но мы находим совместные инструменты, чтобы можно было наиболее эффективно установить наше сотрудничество", - сказала Москалькова журналистам после встречи с Денисовой в Москве.