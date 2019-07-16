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РИА Новости

Москалькова и Денисова обсудили вопрос о помиловании заключенных

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой обсудила вопрос о помиловании находящихся в заключении граждан РФ и Украины.
"Мы обговорили вопрос о поддержке в виде обращения о помиловании ряда граждан, я не буду называть их фамилии, чтобы не зародить их надежду раньше времени. Этот вопрос требует проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в плане оказания помощи по возращению граждан, института помилования. Но мы находим совместные инструменты, чтобы можно было наиболее эффективно установить наше сотрудничество", - сказала Москалькова журналистам после встречи с Денисовой в Москве.
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