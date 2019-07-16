В ПНА заявили о смерти палестинского заключенного в израильской тюрьме

ГАЗА, 16 июл - РИА Новости. Палестинское министерство по делам заключения заявляет, что палестинский заключенный скончался в израильской тюрьме из-за пыток.
"В израильской тюрьме скончался 31-летний палестинский заключённый из-за пыток во время допроса и медицинской халатности", - говорится в заявлении.
Министерство добавило, что начиная с 1967 года 220 палестинских заключенных скончались в израильских тюрьмах.
В свою очередь, МИД Палестины возложил ответственность за смерть заключенного на израильские власти и потребовал международного расследования под руководством Международного комитета Красного Креста.
Комментарием израильской стороны РИА Новости пока не располагает.
Эксперт по делам заключенных в израильских тюрьмах Абдельнасер Фауана завил РИА Новости, что в настоящее время 5700 палестинцев находятся в израильских тюрьмах, среди них 47 женщин и 250 детей. Он также добавил, что 540 палестинцев осуждены на пожизненное заключение в израильских тюрьмах.