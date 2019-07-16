Картой "Стрелка" можно будет оплатить проход в музеи Подмосковья

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оплатить входные билеты в ГУАК МО "Серпуховский историко-художественный музей" теперь можно картой "Стрелка". Для этого достаточно просто приложить ее к терминалу, расположенному в кассе. Данную инициативу выдвинуло министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с АО "Расчетные решения" и комитетом по туризму региона, сообщил телеканал Оплатить входные билеты в ГУАК МО "Серпуховский историко-художественный музей" теперь можно картой "Стрелка". Для этого достаточно просто приложить ее к терминалу, расположенному в кассе. Данную инициативу выдвинуло министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с АО "Расчетные решения" и комитетом по туризму региона, сообщил телеканал "360"

"Сегодня картой "Стрелка" пользуются более 2,5 миллиона человек, поэтому очень важно развивать новые полезные сервисы для удобства жителей и гостей Московской области. Теперь посещение Серпуховского историко-художественного музея можно оплатить "Стрелкой"", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, внедрение оплаты услуг музея посредством карты "Стрелка" станет новым этапом развития доступной городской среды. При этом сама карта больше не является средством оплаты только транспортных средств. Пока такой сервис работает в одном музее, но в ближайшее время его планируют внедрить и в другие музеи Подмосковья.

При оплате билета картой "Стрелка" Серпуховский историко-художественный музей предоставляет скидку на единый билет в размере 20%: для граждан РФ он будет стоить 160 рублей, для пенсионеров – 120 рублей, а школьники и студенты могут посетить музей, заплатив 96 рублей.