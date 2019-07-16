Мордовская диаспора построит в Москве храм в честь просветителей славян

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мордовская диаспора построит к концу 2020 года в Москве храм в честь славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия, сообщает пресс-служба куратора строительства храмов в столице депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.

"Храм Кирилла и Мефодия в Ростокино в значительной степени возводится на средства мордовского землячества. Строители возводят своды и перекрытия храма, кирпичная кладка стен выполнена на треть. <…> Основная задача – до конца года закрыть контур здания и подвести к осени тепло, с тем, чтобы в зимнее время начинать внутреннюю отделку помещений", - говорится в сообщении.

К строительству храма подключился и глава Мордовии Владимир Волков, что позволило в разы ускорить процесс, отмечается в пресс-релизе.

"Мордовия – успешная республика, одна из немногих, где на сегодняшний день на один приход приходится 3-4 тысячи жителей. А на северо-востоке Москвы, где проживают свыше 1,4 миллиона москвичей, даже с учетом нового строительства в ближайшие два-три года на один храм придется около 30-40 тысяч прихожан. Поэтому люди, которые по ряду обстоятельств переехали из Мордовии в Москву, выразили желание помочь столице в таком нужном и благородном деле, как строительство храмов", - сообщил Ресин.

По его словам, программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом для людей разных национальностей и конфессий. Храмы возводятся исключительно за счет добровольных пожертвований москвичей, и деньги на возведение святынь жертвуют, в том числе, представители различных национальных диаспор столицы.