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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мордовская диаспора построит в Москве храм в честь просветителей славян

Вчера, 14:39
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© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
© Fotolia / koromelena
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мордовская диаспора построит к концу 2020 года в Москве храм в честь славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия, сообщает пресс-служба куратора строительства храмов в столице депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.
"Храм Кирилла и Мефодия в Ростокино в значительной степени возводится на средства мордовского землячества. Строители возводят своды и перекрытия храма, кирпичная кладка стен выполнена на треть. <…> Основная задача – до конца года закрыть контур здания и подвести к осени тепло, с тем, чтобы в зимнее время начинать внутреннюю отделку помещений", - говорится в сообщении.
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Ресин рассказал о темпах строительства храмов в Москве
К строительству храма подключился и глава Мордовии Владимир Волков, что позволило в разы ускорить процесс, отмечается в пресс-релизе.
"Мордовия – успешная республика, одна из немногих, где на сегодняшний день на один приход приходится 3-4 тысячи жителей. А на северо-востоке Москвы, где проживают свыше 1,4 миллиона москвичей, даже с учетом нового строительства в ближайшие два-три года на один храм придется около 30-40 тысяч прихожан. Поэтому люди, которые по ряду обстоятельств переехали из Мордовии в Москву, выразили желание помочь столице в таком нужном и благородном деле, как строительство храмов", - сообщил Ресин.
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По его словам, программа по строительству православных храмов в Москве стала объединяющим началом для людей разных национальностей и конфессий. Храмы возводятся исключительно за счет добровольных пожертвований москвичей, и деньги на возведение святынь жертвуют, в том числе, представители различных национальных диаспор столицы.
"Полностью завершить строительство храма планируем в 2020 году", - добавил Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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