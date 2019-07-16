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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о квотировании выбросов

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Согласно документу, эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
"Это те субъекты РФ, которые утверждены в указе президента России как города, испытывающие серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. Там люди неделями не видят чистое небо из-за смога", - пояснил ранее журналистам глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В законопроекте уточняется, что до 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчеты, до 1 августа 2020 года - расчет и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Законопроектом также определяется понятие загрязняющих веществ, прописываются правила проведения расчетов и внеплановых проверок.
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Бурматов пояснил, что, согласно проекту, Росприроднадзор произведет замеры загрязненности атмосферного воздуха в жилых секторах, а на основании полученных данных Роспотребнадзор проанализирует воздействие тех или иных веществ на здоровье человека. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия-загрязнителя. "Даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы в атмосферу", - добавил депутат.
План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.
После установления квот выбросов власти региона должны будут в срок, не превышающий трех месяцев, разработать предложения по актуализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, включенных в комплексные планы. В эти же сроки юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на квотируемых объектах, должны разработать план мероприятий по достижению квот выбросов.
Законопроект должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.
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Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
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