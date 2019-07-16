Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:59Z
https://ria.ru/20190716/1556573616.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Екатеринбурге пообещали найти автора звонка, "заминировавшего" УрФУ

Вчера, 13:59
321
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Правоохранители Свердловской области обещают найти автора звонка, который сообщил о минировании Уральского федерального университета (УрФУ), сказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Оснований для панических настроений, к счастью, нет. Но, вместе с тем, представители МВД, ФСБ, МЧС и других вспомогательных служб и ведомств обязаны в такой ситуации провести комплекс незамедлительных мер реагирования. Прошу отнестись с пониманием к работе полиции. Она проводится исключительно в интересах безопасности граждан. Об итогах проверочных мероприятий проинформирую дополнительно", - сказал Горелых.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
Вчера, 12:55
В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании
Он отметил, что органы МВД и ФСБ делают все от них зависящее, чтобы автор криминального послания не остался безнаказанным.
Ранее директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза. По его словам, в главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, людей было немного. В экстренных службах региона сообщали об эвакуации 1,5 тысячи человек. Здания проверяются на предмет наличия опасных предметов.
100000
Обсудить 0
Валерий ГорелыхУральский федеральный университетЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
В Екатеринбурге проверили основные корпуса УрФУ после звонка о минировании
РИА
Новости
В Екатеринбурге из зданий УрФУ эвакуировали около полутора тысяч человек
Учебные корпуса и общежития УрФУ эвакуируют из-за сообщения о минировании
В Приморье на трех капитанов иностранных судов завели дела о браконьерстве
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров во время концерта
Киркоров рассказал о причинах ДТП с фурой
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Жителя Смоленской области будут судить после убийства знакомого
На Урале более 400 человек эвакуировали из-за возгорания в санатории
Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных
Логотип телеканала RT
В ОБСЕ раскритиковали недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ в Лондоне
В Москве около 30 человек отравились едой из вендинговых аппаратов
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
Лента новостейМолния