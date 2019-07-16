В Екатеринбурге пообещали найти автора звонка, "заминировавшего" УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Правоохранители Свердловской области обещают найти автора звонка, который сообщил о минировании Уральского федерального университета (УрФУ), сказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Оснований для панических настроений, к счастью, нет. Но, вместе с тем, представители МВД, ФСБ, МЧС и других вспомогательных служб и ведомств обязаны в такой ситуации провести комплекс незамедлительных мер реагирования. Прошу отнестись с пониманием к работе полиции. Она проводится исключительно в интересах безопасности граждан. Об итогах проверочных мероприятий проинформирую дополнительно", - сказал Горелых.
Он отметил, что органы МВД и ФСБ делают все от них зависящее, чтобы автор криминального послания не остался безнаказанным.
Ранее директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза. По его словам, в главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, людей было немного. В экстренных службах региона сообщали об эвакуации 1,5 тысячи человек. Здания проверяются на предмет наличия опасных предметов.