Предприятиям Москвы дадут льготные займы на отечественное оборудование

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы до 100 миллионов рублей на приобретение отечественного оборудования, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).

Займы будет предоставлять Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в рамках нового финансового продукта "Отечественное оборудование".

"Благодаря предоставлению льготных займов правительство Москвы не только развивает промышленность города и создает новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в регион. Финансовый продукт МФППиП дает возможность получить кредитование на выгодных условиях в отношении 70% затрат на проект. Остальные 30% предприятия должны финансировать из собственных или заемных средств", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, размер льготного займа может составлять от 20 до 100 миллионов рублей, срок займа – не более 5 лет.