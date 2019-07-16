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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Предприятиям Москвы дадут льготные займы на отечественное оборудование

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы до 100 миллионов рублей на приобретение отечественного оборудования, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
Займы будет предоставлять Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в рамках нового финансового продукта "Отечественное оборудование".
"Благодаря предоставлению льготных займов правительство Москвы не только развивает промышленность города и создает новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в регион. Финансовый продукт МФППиП дает возможность получить кредитование на выгодных условиях в отношении 70% затрат на проект. Остальные 30% предприятия должны финансировать из собственных или заемных средств", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, размер льготного займа может составлять от 20 до 100 миллионов рублей, срок займа – не более 5 лет.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров
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Финансовый продукт будет выдаваться на приобретение, монтаж и наладку нового оборудования. Кроме того полученные средства могут пойти на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного инжиниринга, программного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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