Житель Казани напал на центр микрофинансирования с пейнтбольной гранатой

КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали девять раз судимого за грабежи и разбои жителя Казани, подозреваемого в нападении с пейнтбольной гранатой на центр микрофинансирования, откуда было похищено 75 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.

"В дежурную часть… обратилась 32-летняя сотрудница одной из микрофинансовых организаций, расположенных на улице Волгоградской. Женщина сообщила, что примерно в 14.50 в офис вошел мужчина и, угрожая ей предметом, похожим на гранату, потребовал выдать ему всю наличность. Он кричал, что взорвет офис в случае неповиновения", - говорится в сообщении.

Испугавшись, сотрудница офиса открыла сейф, достала пластиковый контейнер, из которого мужчина похитил 75 тысяч рублей, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Потерпевшая описала приметы нападавшего, также оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения. Были установлены маршрут движения подозреваемого, факт его переодевания после нападения, а также обнаружены его вещи и пейнтбольная граната, которой он, как предполагается, угрожал потерпевшей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался девять раз судимый за совершение грабежей и разбоев 51-летний житель Казани. На момент совершения преступления он находился в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями "Истязание" и "Угроза убийством".