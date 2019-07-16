Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:16Z
https://ria.ru/20190716/1556571526.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Казани напал на центр микрофинансирования с пейнтбольной гранатой

Вчера, 13:16
327
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали девять раз судимого за грабежи и разбои жителя Казани, подозреваемого в нападении с пейнтбольной гранатой на центр микрофинансирования, откуда было похищено 75 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.
"В дежурную часть… обратилась 32-летняя сотрудница одной из микрофинансовых организаций, расположенных на улице Волгоградской. Женщина сообщила, что примерно в 14.50 в офис вошел мужчина и, угрожая ей предметом, похожим на гранату, потребовал выдать ему всю наличность. Он кричал, что взорвет офис в случае неповиновения", - говорится в сообщении.
Члены банды GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде
2 июля, 03:27
Уголовное дело "банды GTA"
Испугавшись, сотрудница офиса открыла сейф, достала пластиковый контейнер, из которого мужчина похитил 75 тысяч рублей, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Потерпевшая описала приметы нападавшего, также оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения. Были установлены маршрут движения подозреваемого, факт его переодевания после нападения, а также обнаружены его вещи и пейнтбольная граната, которой он, как предполагается, угрожал потерпевшей.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался девять раз судимый за совершение грабежей и разбоев 51-летний житель Казани. На момент совершения преступления он находился в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями "Истязание" и "Угроза убийством".
В настоящее время нападавший арестован. По его признанию, похищенные деньги он потратил на одежду и алкоголь.
Зал судебных заседаний
Вчера, 12:51
В Уссурийске руководители фирмы нанесли ущерб дольщикам на 74 млн рублей
230110
Обсудить 0
РоссияКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Жителя Смоленской области будут судить после убийства знакомого
РИА
Новости
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"
В Москве около 30 человек отравились едой из вендинговых аппаратов
Лента
новостей
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Крымские музейщики потребовали допустить их к коллекции скифского золота
В Казани мужчина заперся в квартире с включенными конфорками
Суд в Брешии обязал Германию выплатить компенсацию пленным итальянцам
Жительница Урала, занявшая у знакомых 160 млн рублей, скрылась за границей
СМИ: стоимость суперледокола за время строительства выросла в полтора раза
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе медиков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
В ЯНАО загорелся частный ангар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния