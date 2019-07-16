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РИА Новости

Госдума уточнила требования к проекту бюджета ПФР и отчету о его исполнении

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об уточнении требований к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и отчету о его исполнении.
Документ устанавливает, что в составе проекта бюджета ПФР, формируемого правительством и представляемого затем в Госдуму, должны содержаться показатели средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством РФ, на начало и конец очередного финансового года.
В частности, это касается средств резерва по обязательному пенсионному страхованию и выплатного резерва ПФР, а также средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым фондом установлена срочная пенсионная выплата.
Закон обязывает правительство представлять в Счетную палату для внешней проверки, помимо отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за отчетный финансовый год, и иные документы, подлежащие представлению в Госдуму одновременно с годовыми отчетами об исполнении бюджетов этих фондов. Кабмин будет вносить в Госдуму отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов одновременно с законопроектами и годовой бюджетной отчетностью об их исполнении, иной предусмотренной бюджетным законодательством отчетностью.
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В составе материалов к законопроекту об исполнении бюджета ПФР за отчетный финансовый год должны представляться отчеты о формировании и об использовании резерва по обязательному пенсионному страхованию и выплатного резерва фонда, а также средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.
Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование государственного и муниципального финансового контроля. При этом правительство наделяется полномочием по утверждению стандартов такого внутреннего финансового контроля, а Минфин - по установлению федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. Право вносить изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств федерального бюджета будет предоставлено помимо министра финансов исполняющему его обязанности лицу.
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