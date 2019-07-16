В Ашхабаде произошел взрыв бытового газа, сообщили СМИ

АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. В Ашхабаде во вторник в четырехэтажном жилом доме приблизительно в 7.20 (5.20 мск) произошел взрыв бытового газа, сообщает туркменский новостной сайт Ориент.
Как сообщил корреспонденту сайта представитель Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, жертв нет. На данный момент известно, что семерых пострадавших направили в соответствующие медучреждения. Двое из них получили ожоги, а пятеро - ушибы и травмы различной степени тяжести.
В настоящее время городские власти и соответствующие службы проводят работы по оказанию необходимой помощи пострадавшим и ликвидации последствий взрыва бытового газа.
В Туркменистане ранее информация о происшествиях такого рода официально не сообщалась.