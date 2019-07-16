В Ашхабаде произошел взрыв бытового газа, сообщили СМИ

Как сообщил корреспонденту сайта представитель Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, жертв нет. На данный момент известно, что семерых пострадавших направили в соответствующие медучреждения. Двое из них получили ожоги, а пятеро - ушибы и травмы различной степени тяжести.