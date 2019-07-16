Встречи с Макроном по СВПД пока не планируется, заявил Песков

"Встреч в ближайшее время не планируется. Что касается разговоров (по телефону - ред.), то они могут согласовываться весьма в сжатые сроки, в часы, можно сказать. Пока каких-то конкретных договоренностей нет", - ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на желание Макрона провести переговоры с лидерами России, США и Ирана по СВПД.