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РИА Новости

Встречи с Макроном по СВПД пока не планируется, заявил Песков

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном по СВПД пока не планируется, договоренностей по разговору нет, но он может быть согласован в короткие сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Встреч в ближайшее время не планируется. Что касается разговоров (по телефону - ред.), то они могут согласовываться весьма в сжатые сроки, в часы, можно сказать. Пока каких-то конкретных договоренностей нет", - ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на желание Макрона провести переговоры с лидерами России, США и Ирана по СВПД.
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Ранее Макрон заявил, что намерен провести на этой неделе переговоры с президентами Ирана, России и США Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.
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Дмитрий ПесковВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронФранцияРоссияИранВ мире
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