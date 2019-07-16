Приобретенные Турцией С-400 не угрожают НАТО, заявил Чавушоглу

"Купленные нами ЗРК С-400 никак не угрожают НАТО, в том числе и истребителям F-35. Эти системы будут полностью под нашим контролем. Нет необходимости создавать ненужную напряженность. Это завершенное соглашение, и уже начались поставки", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.