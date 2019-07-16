Приобретенные Турцией С-400 не угрожают НАТО, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Купленные Турцией российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не представляют угрозы для НАТО и будут полностью находиться под контролем Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Купленные нами ЗРК С-400 никак не угрожают НАТО, в том числе и истребителям F-35. Эти системы будут полностью под нашим контролем. Нет необходимости создавать ненужную напряженность. Это завершенное соглашение, и уже начались поставки", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.