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РИА Новости

Приобретенные Турцией С-400 не угрожают НАТО, заявил Чавушоглу

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Купленные Турцией российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не представляют угрозы для НАТО и будут полностью находиться под контролем Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Купленные нами ЗРК С-400 никак не угрожают НАТО, в том числе и истребителям F-35. Эти системы будут полностью под нашим контролем. Нет необходимости создавать ненужную напряженность. Это завершенное соглашение, и уже начались поставки", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 08:23
"Жаба душит". Военный эксперт об оценке в США российских С-400 Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.
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Мевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРоссияСШАВ мире
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