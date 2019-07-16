Шойгу рассказал о сокращении числа уклонистов в четыре раза

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество уклонившихся от военной службы за пять лет сократилось в четыре раза, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Вчера завершился призыв на военную службу. В Вооруженные силы и другие войска было направлено 135 тысяч молодых людей", - сказал министр, отметив, что "за последние пять лет количество граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза".

Шойгу добавил, что качество комплектования войск улучшилось. "Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование", - заявил министр.

По его словам, все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто. "Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работало в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более 8 тысяч родителей", - пояснил министр.