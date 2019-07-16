Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустят на волю через две недели

ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Третья партия морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье будет выпущена на волю в Хабаровском крае через две недели, сообщает во вторник ВНИРО.

Во вторник вторая партия животных из трех косаток была доставлена на мыс Перовского в Хабаровском крае и выпущена на волю. Мелкая самка и крупные самка и самец, которые держались вместе в бухте Средняя, ушли в море группой. Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их около 15 миль. Поведение косаток было спокойным. Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в конце июня.

"Следующий этап выпуска состоится через две недели. Количество выпускаемых животных мы определим в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова директора ВНИРО Кирилла Колончина.

Он отметил, что второй этап выпуска прошел удачно.

"В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них. Хочу отдельно поблагодарить всех специалистов, участвовавших в операции, за профессиональную и слаженную работу", - сказал Колончин.

Ранее сообщалось, что косаток из "китовой тюрьмы" везут для выпуска на волю по отработанной схеме. Сначала на автомобилях из Приморья до Хабаровска, перегружают на судно, которое следует по Амуру до поселка Иннкоентьевка. Здесь снова перегружают на машины и везут до мыса Перовского. В пути животных сопровождают тренеры и ветеринары.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.