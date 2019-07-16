Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:04Z
https://ria.ru/20190716/1556567475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/90/1551479052_0:86:3166:1867_1036x0_80_0_0_d7691364d34387309507dab9d0cbfbfe.jpg
РИА Новости

Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустят на волю через две недели

Вчера, 12:04
270
© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Третья партия морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье будет выпущена на волю в Хабаровском крае через две недели, сообщает во вторник ВНИРО.
Во вторник вторая партия животных из трех косаток была доставлена на мыс Перовского в Хабаровском крае и выпущена на волю. Мелкая самка и крупные самка и самец, которые держались вместе в бухте Средняя, ушли в море группой. Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их около 15 миль. Поведение косаток было спокойным. Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в конце июня.
"Следующий этап выпуска состоится через две недели. Количество выпускаемых животных мы определим в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова директора ВНИРО Кирилла Колончина.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
4 июля, 18:45
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением ученых полгода
Он отметил, что второй этап выпуска прошел удачно.
"В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них. Хочу отдельно поблагодарить всех специалистов, участвовавших в операции, за профессиональную и слаженную работу", - сказал Колончин.
Ранее сообщалось, что косаток из "китовой тюрьмы" везут для выпуска на волю по отработанной схеме. Сначала на автомобилях из Приморья до Хабаровска, перегружают на судно, которое следует по Амуру до поселка Иннкоентьевка. Здесь снова перегружают на машины и везут до мыса Перовского. В пути животных сопровождают тренеры и ветеринары.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
4 июля, 18:05
Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
28 июня, 02:33
Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
600010
Обсудить 0
Хабаровский крайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019
В Хабаровском крае выпустили на волю трех косаток
РИА
Новости
Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Трутнев оценил ситуацию по ликвидации ЧС в Забайкалье как неравномерную
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом
На горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба АО АГД ДАЙМОНДС добыт алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка массой 47,61 карата
В Архангельской области добыли уникальный алмаз лимонного оттенка
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев рассказал об исполнении указа по тушению пожаров в Забайкалье
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 16 июля 2019
Шойгу рассказал подробности проведения военно-морских парадов 28 июля
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о наделении СК правом организации судебных экспертиз
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставили к месту выпуска на волю
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК получил разрешение на возбуждение дела против отставного судьи Якубаева
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Санкционные продукты нужно отправлять в соцучреждения, заявил Миронов
Косаток из "китовой тюрьмы" отправили на побережье Охотского моря
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне
Пострадавших после падения самолета на дом в Чечне доставили в больницу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния