Два липецких агрокооператива завоевали золотые медали на ярмарке "Агрорусь"

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019

ЛИПЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Два липецких кооператива завоевали золотые медали на международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, высших наград в номинации "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив" были удостоены сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Торнадо" и снабженческо-сбытовой обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив "Липецкий ЭКО продукт".

Кооператив "Торнадо", расположенный в Добровском районе, занимается разведением крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйствах кооператива около трехсот голов крупного рогатого скота, 650 овец и баранов. В планах кооператива – взаимодействие с крупной федеральной торговой сетью в формате "Магазин в магазине". Другой кооператив - "Липецкий ЭКО продукт", который находится в Становлянском районе, занимается переработкой картофеля. Его выращивают и поставляют местные жители – члены кооператива. Ежедневные объемы переработки достигают четырех тонн в сутки. Кооператив под собственным брендом поставляет картофель в местные магазины Становлянского, Елецкого, Данковского, Добринского районов. Очищенный картофель в вакуумной упаковке закупается бюджетными предприятиями Липецкой области. В настоящий момент руководство кооператива работает над созданием единого бренда для продукции, выпускаемой кооперативами Липецкой области.

"Развитие кооперативного движения в Липецкой области – это стратегическое направление. В 2018 году сельскохозяйственным кооперативам было предоставлено грантов на 118 миллионов рублей, что на 51 миллион рублей больше, чем в 2017 году", - отметил Артамонов.