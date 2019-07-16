В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями

ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. В Пекинском зоопарке панду Мэнда забросали камнями, говорится в сообщении зоопарка в В Пекинском зоопарке панду Мэнда забросали камнями, говорится в сообщении зоопарка в Weibo

Инцидент произошел 13 июля. Двое посетителей целых полчаса кидали в животное камни, чтобы напугать его. Как только смотрители зоопарка заметили происходящее, они тут же поспешили на помощь, немедленно обследовали животное и провели инспекцию вольера. Как выяснилось, панда не пострадала.

"Панда Мэнда, с которой произошел инцидент, нормально питается, играет и спит, сейчас она в прекрасном состоянии, не наблюдается никаких нежелательных реакций", — заявили в зоопарке, добавив, что усилили наблюдение за вольером и меры обеспечения безопасности животного.