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РИА Новости

В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями

Вчера, 11:09
34796
© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда в Китае
Большая панда в Китае
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Большая панда в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. В Пекинском зоопарке панду Мэнда забросали камнями, говорится в сообщении зоопарка в Weibo.
Инцидент произошел 13 июля. Двое посетителей целых полчаса кидали в животное камни, чтобы напугать его. Как только смотрители зоопарка заметили происходящее, они тут же поспешили на помощь, немедленно обследовали животное и провели инспекцию вольера. Как выяснилось, панда не пострадала.
"Панда Мэнда, с которой произошел инцидент, нормально питается, играет и спит, сейчас она в прекрасном состоянии, не наблюдается никаких нежелательных реакций", — заявили в зоопарке, добавив, что усилили наблюдение за вольером и меры обеспечения безопасности животного.
Зоопарк обратился ко всем посетителям с просьбой вести себя цивилизованно.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПекинКитайВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь для этих "туристов" нашёлся подходящий вольер...например с родственником панды,медведем
16 июля, 12:22
APAlex Petroff
4540000
Дикари - как можно кидать камни в этих милых мишек?
16 июля, 13:30
Руслан Тлеуж
3100000
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