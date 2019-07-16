Губернатор Подмосковья назвал временных глав двух муниципалитетов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". 19 июня 2019

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 16 июл - РИА Новости. Пушкинский городской округ временно возглавит бывший замглавы администрации Богородского городского округа Алексей Тимошин, а врио Лосино-Петровского городского округа станет бывший начальник отдела благоустройства администрации Пушкинского района Иван Курданин, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

"Хотел проинформировать о кадровых изменениях в руководстве муниципалитетов. Пушкинский городской округ возглавил Алексей Викторович Тимошин. Мы знаем его по работе заместителем главы администрации в Богородском городском округе", - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что к руководству Лосино-Петровского городского округа приступил Иван Курданин.

"До этого он работал в администрации городского округа Бронницы, а также в Пушкинском городском округе", - сообщил глава Подмосковья.