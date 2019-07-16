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Новости Подмосковья

Губернатор Подмосковья назвал временных глав двух муниципалитетов

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". 19 июня 2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОГОРСК (Московская обл), 16 июл - РИА Новости. Пушкинский городской округ временно возглавит бывший замглавы администрации Богородского городского округа Алексей Тимошин, а врио Лосино-Петровского городского округа станет бывший начальник отдела благоустройства администрации Пушкинского района Иван Курданин, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.
"Хотел проинформировать о кадровых изменениях в руководстве муниципалитетов. Пушкинский городской округ возглавил Алексей Викторович Тимошин. Мы знаем его по работе заместителем главы администрации в Богородском городском округе", - сказал Воробьев.
Губернатор также отметил, что к руководству Лосино-Петровского городского округа приступил Иван Курданин.
"До этого он работал в администрации городского округа Бронницы, а также в Пушкинском городском округе", - сообщил глава Подмосковья.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, которого, по данным следствия, подкупили тысячей квадратных метров недвижимости.
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Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
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