В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Хама – пять", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии акций не проводил.