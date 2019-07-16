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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:16
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Хама – пять", - говорится в сообщении.
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Вчера, 11:13
В Сирию за сутки вернулись почти две тысячи беженцев
Добавляется, что в течение суток российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии акций не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2534. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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