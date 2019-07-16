Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T10:16Z
https://ria.ru/20190716/1556562249.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

10:14
88
СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов об осторожности из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
12 марта, 14:32
Российские физики выяснили, почему море замирает перед ураганом
"В ближайшие 1-3 часа, и до конца дня вторника на участке Магри - Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов", - говорится в сообщении.
Также в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за ливней с градом, шквалистого ветра и угрозы подъема воды в реках. Спасатели и все оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Проводится оповещение населения.
В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.
000100
Обсудить 0
СочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
Лента
новостей
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
Поезд в Московском метрополитене
В мэрии Москвы рассказали о технологии, снижающей уровень шума в метро
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
Логотип Газпром нефти у здания компании Газпром в Москве
СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился десятый самолет с компонентами С-400
Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
СМИ: японцу отказали в загранпаспорте после возвращения из плена в Сирии
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
09:37Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
09:35В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом
Лента новостейМолния