В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов об осторожности из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.

"В ближайшие 1-3 часа, и до конца дня вторника на участке Магри - Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов", - говорится в сообщении.

Также в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за ливней с градом, шквалистого ветра и угрозы подъема воды в реках. Спасатели и все оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Проводится оповещение населения.