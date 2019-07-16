В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов об осторожности из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.
"В ближайшие 1-3 часа, и до конца дня вторника на участке Магри - Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов", - говорится в сообщении.
Также в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за ливней с градом, шквалистого ветра и угрозы подъема воды в реках. Спасатели и все оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Проводится оповещение населения.
В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.