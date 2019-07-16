Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья

НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал власти всех уровней регулярно и оперативно реагировать на жалобы пострадавших от паводка жителей Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба полпредства в СФО.

"Сегодня важно регулярно общаться с пострадавшими от паводка гражданами и в оперативном режиме реагировать на возникающие жалобы. Нужно заранее проводить опросы, уточнять, где в будущем хотят проживать те, кто полностью потеряли свое жилье", – приводятся в сообщении слова Меняйло, который работает в пострадавших от стихийного бедствия районах Приангарья.

Полпред отметил, что, несмотря на то, что для ликвидации последствий паводка проводится значительная работа, необходимо найти резервы для увеличения скорости принятия необходимых решений на каждом из уровней. В частности, по его словам, следует в максимально короткие сроки завершить оценку состояния социальных объектов, приняв принципиальное решение об их дальнейшем использовании, после чего четко обозначить сроки восстановительных работ.

Меняйло также подчеркнул, что граждане должны четко понимать, почему их затронутый паводком дом по результатам обследования отнесен к той или иной категории. Кроме того, в ближайшее время будут приняты меры для ускорения судебных процессов по рассмотрению дел о выплате компенсаций пострадавшим жителям, которые не были официально зарегистрированы в зоне подтопления, но проживали там, добавил он.

По уточненным данным полпредства в СФО, всего в восьми районах Иркутской области в результате дождевого паводка было подтоплено 109 населенных пунктов, 10 тысяч 890 жилых домов, где проживает 38 тысяч 65 человек (из них 8489 детей), 48 социально значимых объектов, 11 тысяч 58 приусадебных участков, 49 участков автодорог, 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, остается неизвестной судьба семи человек. В настоящее время остаются подтопленными 49 жилых домов в городе Тулун.