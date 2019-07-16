Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров

КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась более чем на 300 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 64 гектара в Баргузинском районе, одного очага площадью 50 гектаров в Курумканском районе, одного очага площадью 5 гектаров в Прибайкальском районе. Продолжаются работы по тушению двух грозовых лесных пожаров общей площадью 1758 гектаров в Северо-Байкальском районе. Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности", - говорится в сообщении.

Ранее в агентстве сообщили, что на утро понедельника в трех районах республики действуют несколько пожаров на площади около ста гектаров. Кроме того, в труднодоступных зонах Северо-Байкальского района тушат три пожара на площади 1453 гектара.

В ведомстве сообщили, что за сутки проводились работы по тушению 13 пожаров, на которых работали 450 огнеборцев, было задействовано 78 единиц техники. По данным космического мониторинга, под наблюдением в Бурятии находится десять термоточек. Эти возгорания не тушатся, так как они не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты превышают прогнозируемый вред.