Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.