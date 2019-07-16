Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T09:48Z
https://ria.ru/20190716/1556561234.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:48
101
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
01:50
"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 110 мин и снарядов, также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.
000100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Роспотребнадзор рассказал о ситуации в Иркутской области после паводка
РИА
Новости
Здание министерства иностранных дел РФ
В ХАМАС назвали темы переговоров с российскими дипломатами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
Лента
новостей
В ЛНР заявили о трех обстрелах в Донбассе за сутки
В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
СМИ: японцу отказали в загранпаспорте после возвращения из плена в Сирии
СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
Власти рассказали о состоянии пилота упавшего в Чечне самолета
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
В Чечне четыре человека пострадали при падении самолета на жилой дом
Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
09:37Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
Лента новостейМолния