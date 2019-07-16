На Украине число отравившихся в пиццерии выросло до 13

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Число отравившихся в пиццерии в украинском городе Луцк возросло до 13, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Украине почти 40 человек отравились на свадьбе

На Украине почти 40 человек отравились на свадьбе

По данным ведомства, по состоянию на 7.00 (совпадает с мск) все 13 человек остаются в больнице. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.