Жаркая пляжная мода в Майами

Коллекция Monica Hansen привлекала внимание разнообразием фасонов.
Коллекция Monica Hansen привлекала внимание разнообразием фасонов.
Американский бренд Luli Fama порадовал купальниками с красочными принтами.
Американский бренд Luli Fama порадовал купальниками с красочными принтами.
Бренд Oh Polly показал пляжную одежду для уверенных в себе девушек.
Бренд Oh Polly показал пляжную одежду для уверенных в себе девушек.
Дизайнеры марки Agua De Coco привезли в Майами выразительную черную коллекцию.
Дизайнеры марки Agua De Coco привезли в Майами выразительную черную коллекцию.
Журнал Sports Illustrated устроил ослепительное пляжное дефиле.
Журнал Sports Illustrated устроил ослепительное пляжное дефиле.
Откровенные бикини Oh Polly открывают все, что можно открыть.
Откровенные бикини Oh Polly открывают все, что можно открыть.
Участница шоу Sports Illustrated.
Девушки во всем мире любят купальники Luli Fama за красоту и оригинальность.
Девушки во всем мире любят купальники Luli Fama за красоту и оригинальность.
Дизайнеры Oh Polly бросают вызов повседневности.
Дизайнеры Oh Polly бросают вызов повседневности.
Купальник из коллекции Oh Polly.
Пляжные наряды Luli Fama наверняка приглянутся тем, кто предпочитает умеренность.
Пляжные наряды Luli Fama наверняка приглянутся тем, кто предпочитает умеренность.
Купальники Oh Polly, напротив, для самых смелых.
Купальники Oh Polly, напротив, для самых смелых.
Модель на показе Sports Illustrated.
Модель на показе Sports Illustrated.
Марка Diosa Mar показала в Майами яркую тропическую коллекцию.
Марка Diosa Mar показала в Майами яркую тропическую коллекцию.