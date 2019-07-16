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РИА Новости

Жаркая пляжная мода в Майами

Вчера, 11:07
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Ведущие дизайнеры привезли на ежегодную неделю пляжной моды Miami Swim Week 2019 ультрасовременные купальники и одежду для отдыха. Самые знойные показы — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Lynne Sladky

Коллекция Monica Hansen привлекала внимание разнообразием фасонов.

Показ коллекции Monica Hansen на Неделе моды Miami Swim Week 2019
1 из 15

Коллекция Monica Hansen привлекала внимание разнообразием фасонов.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Lynne Sladky

Американский бренд Luli Fama порадовал купальниками с красочными принтами.

Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
2 из 15

Американский бренд Luli Fama порадовал купальниками с красочными принтами.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison

Бренд Oh Polly показал пляжную одежду для уверенных в себе девушек.

Модель на показе Oh Polly на Неделе моды Miami Swim Week 2019
3 из 15

Бренд Oh Polly показал пляжную одежду для уверенных в себе девушек.

© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison

Дизайнеры марки Agua De Coco привезли в Майами выразительную черную коллекцию.

Модели на показе Agua De Coco на Неделе моды Miami Swim Week 2019
4 из 15

Дизайнеры марки Agua De Coco привезли в Майами выразительную черную коллекцию.

© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison

Журнал Sports Illustrated устроил ослепительное пляжное дефиле.

Модель на показе Sports Illustrated на Неделе моды Miami Swim Week 2019
5 из 15

Журнал Sports Illustrated устроил ослепительное пляжное дефиле.

© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison

Откровенные бикини Oh Polly открывают все, что можно открыть.

Модель на показе Oh Polly на Неделе моды Miami Swim Week 2019
6 из 15

Откровенные бикини Oh Polly открывают все, что можно открыть.

© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison

Участница шоу Sports Illustrated.

Модель на показе Sports Illustrated на Неделе моды Miami Swim Week 2019
7 из 15

Участница шоу Sports Illustrated.

© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison
© AP Photo / Lynne SladkyМодель на показе Acacia на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Модель на показе Acacia на Неделе моды Miami Swim Week 2019
8 из 15
© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Lynne Sladky

Девушки во всем мире любят купальники Luli Fama за красоту и оригинальность.

Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
9 из 15

Девушки во всем мире любят купальники Luli Fama за красоту и оригинальность.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison/

Дизайнеры Oh Polly бросают вызов повседневности.

Модель на показе Oh Polly на Неделе моды Miami Swim Week 2019
10 из 15

Дизайнеры Oh Polly бросают вызов повседневности.

© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison/
© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison

Купальник из коллекции Oh Polly.

Модель на показе Oh Polly на Неделе моды Miami Swim Week 2019
11 из 15

Купальник из коллекции Oh Polly.

© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison
© AP Photo / Lynne Sladky

Пляжные наряды Luli Fama наверняка приглянутся тем, кто предпочитает умеренность.

Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
12 из 15

Пляжные наряды Luli Fama наверняка приглянутся тем, кто предпочитает умеренность.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison

Купальники Oh Polly, напротив, для самых смелых.

Модель на показе Oh Polly на Неделе моды Miami Swim Week 2019
13 из 15

Купальники Oh Polly, напротив, для самых смелых.

© AFP 2019 / Getty Images for Oh Polly/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison

Модель на показе Sports Illustrated.

Модель на показе Sports Illustrated на Неделе моды Miami Swim Week 2019
14 из 15

Модель на показе Sports Illustrated.

© AFP 2019 / Getty Images for Sports Illustrated/ Frazer Harrison
© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison

Марка Diosa Mar показала в Майами яркую тропическую коллекцию.

Модель на показе Diosa Mar на Неделе моды Miami Swim Week 2019
15 из 15

Марка Diosa Mar показала в Майами яркую тропическую коллекцию.

© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison
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ужас
16 июля, 14:44
Губернатор о.Борнео
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