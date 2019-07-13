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2019-07-13T15:35Z
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РИА Новости

Спасатели нашли заблудившуюся в лесу 88-летнюю жительницу Чувашии

Вчера, 15:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. В Чувашии нашли пожилую женщину, которая двое суток бродила по лесу без еды и воды, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Родственники 88-летней пенсионерки обратились в полицию накануне днем. Они забили тревогу после того, как обнаружили, что старушки, которая жила одна и самостоятельно справлялась с хозяйством, нет дома. Полицейские опросили соседей и выяснили, что женщина ушла из дома днем 10 июля, чтобы заготовить березовые веники.
12 июля, 17:09
В Коми заблудившийся мужчина провел пять дней в лесу без еды и воды
К поискам немедленно подключились полицейские, спасатели и и местные жители. "Ситуация осложнялась тем, что все эти дни в республике стояла прохладная погода и шли дожди. Бабушка была найдена в лесном массиве, в двух километрах от дороги. Обессиленную сельчанку, которая провела без воды и еды двое суток, вынесли из лесу на носилках, согрели чаем и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении ведомства.
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