Спасатели нашли заблудившуюся в лесу 88-летнюю жительницу Чувашии

Родственники 88-летней пенсионерки обратились в полицию накануне днем. Они забили тревогу после того, как обнаружили, что старушки, которая жила одна и самостоятельно справлялась с хозяйством, нет дома. Полицейские опросили соседей и выяснили, что женщина ушла из дома днем 10 июля, чтобы заготовить березовые веники.

К поискам немедленно подключились полицейские, спасатели и и местные жители. "Ситуация осложнялась тем, что все эти дни в республике стояла прохладная погода и шли дожди. Бабушка была найдена в лесном массиве, в двух километрах от дороги. Обессиленную сельчанку, которая провела без воды и еды двое суток, вынесли из лесу на носилках, согрели чаем и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении ведомства.