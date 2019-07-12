Фестиваль православной культуры "Царские дни" открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Международный фестиваль православной культуры "Царские дни" стартовал в Екатеринбурге в 18-й раз, сообщает горадминистрация.

"Восемнадцатый международный фестиваль православной культуры открылся в пятницу, 12 июля, выставкой-форумом "От покаяния к воскресению России". Ожидается, что на мероприятие приедут десятки тысяч православных со всего света", - говорится в сообщении.

Мэрия уточняет, что в рамках фестиваля пройдут порядка 50 торжественных мероприятий, среди которых – музыкальные вечера.

На фестивале выступят солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Наумова, лауреаты международных конкурсов Вера Попова (фортепиано), Анастасия Шестакова и Ксения Таталюк (сопрано), Татьяна Трушникова (художественное слово), хор "Единогласие", солисты Свердловской филармонии Алексей Петров (баритон) и Владислав Чепинога (фортепиано), выпускники и студенты Уральской консерватории имени Мусоргского.

В субботу вниманию горожан и гостей Екатеринбурга будет представлен Первый открытый молодежный турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине "Русский силомер", посвященный императору Николаю II - основателю олимпийского движения в России, отмечают власти.

Ярким событием "Царских дней" также станет фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле Уральская!", который пройдет с 14 по 18 июля. Его кульминация - концерт колокольных звонов у храма-колокольни Большой Златоуст при участии Духового военного оркестра и хора храма Большой Златоуст. Также 16 июля в Екатеринбурге пройдет детская парусная регата, посвященная памяти цесаревича Алексея.

Духовной составляющей "Царских дней" станет божественная литургия на площади у Храма-на-Крови в ночь на 17 июля, а затем крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, который завершится молебном.

Восемнадцатого июля традиционно пройдет божественная литургия в городе Алапаевск и молебен у шахты на месте гибели великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, сообщает горадминистрация.