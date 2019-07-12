В Коми заблудившийся мужчина провел пять дней в лесу без еды и воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели нашли 72-летнего мужчину, который заблудился и провел пять дней в лесу в Республике Коми без еды и воды, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательном отряде ГАУ "СПАС-Коми".

"Мужчина 1947 года рождения ушел в лес, перепутал тропинки и заблудился. У него не было ни еды, ни воды. Чтобы выжить, он пил воду из болота, из луж. Спасатели обнаружили его в лесу в труднодоступном месте. Конечно, после пяти дней, проведенных в лесу, он был слабый, его сильно искусали насекомые. Ему сразу дали сладкий чай, отвезли домой и рекомендовали обратиться в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.