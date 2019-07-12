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2019-07-12T17:09Z
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РИА Новости

В Коми заблудившийся мужчина провел пять дней в лесу без еды и воды

Вчера, 17:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели нашли 72-летнего мужчину, который заблудился и провел пять дней в лесу в Республике Коми без еды и воды, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательном отряде ГАУ "СПАС-Коми".
Пожилого мужчину из деревни Сёльыб Удорского района искали спасатели и местные жители.
"Мужчина 1947 года рождения ушел в лес, перепутал тропинки и заблудился. У него не было ни еды, ни воды. Чтобы выжить, он пил воду из болота, из луж. Спасатели обнаружили его в лесу в труднодоступном месте. Конечно, после пяти дней, проведенных в лесу, он был слабый, его сильно искусали насекомые. Ему сразу дали сладкий чай, отвезли домой и рекомендовали обратиться в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.
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