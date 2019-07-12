Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 72 человек

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса 4 июля. По данным гуманитарной организации Alarm Phone, которая оказывает поддержку людям, попавшим в бедствие в море, на судне находились более 80 человек. Три человека выжили, один скончался в больнице, остальные числились пропавшими без вести. 7 июля береговая охрана Туниса обнаружила тела 13 погибших мигрантов.