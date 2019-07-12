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РИА Новости

Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 72 человек

Вчера, 17:07
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КАИР, 12 июл — РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у побережья Туниса, достигло 72.
Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца.
Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса 4 июля. По данным гуманитарной организации Alarm Phone, которая оказывает поддержку людям, попавшим в бедствие в море, на судне находились более 80 человек. Три человека выжили, один скончался в больнице, остальные числились пропавшими без вести. 7 июля береговая охрана Туниса обнаружила тела 13 погибших мигрантов.
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
7 июля, 04:49
Береговая охрана Туниса обнаружила 13 тел погибших мигрантов из Африки
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