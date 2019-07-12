Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T17:19Z
https://ria.ru/20190712/1556470670.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/121970/45/1219704536_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_17ebecace263374421a22720f1dea84f.jpg
РИА Новости
Туризм

Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года

Вчера, 17:19
141
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются в "Долине приведений" на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В горах Крыма спасатели эвакуировали трех человек, которые заблудились в окрестностях села Перевальное Симферопольского района, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России республики.
После сигнала о помощи, на место происшествия была направлена спасательная группа, которая отыскала в окрестностях горы Челбаш женщину и ее двоих детей, 7 и 11 лет. Туристы были доставлены в село Перевальное, где находился их автомобиль. В помощи врачей они не нуждались.
Всего, по информации ведомства, с начала года крымские спасатели провели около 65 поисковых операций в горной местности полуострова, в результате которых было спасено 108 человек, 10 из которых – дети.
Главное управление МЧС Республики по Республике Крым напоминает гостям и жителям Крымского полуострова, что, отправляясь на прогулку в горы в составе туристической группы, необходимо зарегистрировать ее в службе спасения.
Тем туристам, которые путешествуют в одиночку, в ведомстве рекомендуют сообщать о своих перемещениях родственникам, обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи и минимальный запас воды и пищи.
Автомобиль реанимации
8 июля, 12:05
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
300001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСимферопольКрым
Рекомендуем
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
РИА
Новости
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
На стройке в Москве нашли боеприпас времен войны
Лента
новостей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса
Пострадавших от турбулентности пассажиров Air Canada выписали из больницы
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Флаг Сирии в Дамаске
Лаврентьев и Асад обсудили формирование сирийской конституционной комиссии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не сможет посадить Порошенко в тюрьму, считают эксперты
В Коми заблудившийся мужчина провел пять дней в лесу без еды и воды
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
Пожарные закончили работу на месте возгорания в РГАЛИ
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
На Выборгской улице в Москве восстановили движение после пожара в РГАЛИ
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
Лента новостейМолния