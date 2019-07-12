Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В горах Крыма спасатели эвакуировали трех человек, которые заблудились в окрестностях села Перевальное Симферопольского района, В горах Крыма спасатели эвакуировали трех человек, которые заблудились в окрестностях села Перевальное Симферопольского района, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России республики.

После сигнала о помощи, на место происшествия была направлена спасательная группа, которая отыскала в окрестностях горы Челбаш женщину и ее двоих детей, 7 и 11 лет. Туристы были доставлены в село Перевальное, где находился их автомобиль. В помощи врачей они не нуждались.

Всего, по информации ведомства, с начала года крымские спасатели провели около 65 поисковых операций в горной местности полуострова, в результате которых было спасено 108 человек, 10 из которых – дети.

Главное управление МЧС Республики по Республике Крым напоминает гостям и жителям Крымского полуострова, что, отправляясь на прогулку в горы в составе туристической группы, необходимо зарегистрировать ее в службе спасения.