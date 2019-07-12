Врио губернатора Севастополя готов к совместным проектам с властями Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Новое правительство Севастополя готово к осуществлению совместных проектов с властями республики Крым, сказал журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представил в Севастополе временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Развожаева.
"Я думаю, найдем общий язык и будем осуществлять проекты на благо двух субъектов – Крыма и Севастополя, всего полуострова", - сказал журналистам Развожаев.
Он добавил, что знаком с главой Крыма Сергеем Аксеновым и оценивает его как "эффективного политика и достойного коммуникатора".