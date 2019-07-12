В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли пять человек

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 5 по 11 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых трое военнослужащих республики... Погибли пять человек, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 126 человек, 108 погибли. С начала конфликта в ДНР погибли 4837 человек, в том числе 81 ребенок.