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РИА Новости

В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли пять человек

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 5 по 11 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых трое военнослужащих республики... Погибли пять человек, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 126 человек, 108 погибли. С начала конфликта в ДНР погибли 4837 человек, в том числе 81 ребенок.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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