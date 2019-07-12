Отстраненный из-за повреждений борт спецотряда "Россия" отремонтировали

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", у которого были обнаружены повреждения, уже отремонтирован, в исправном состоянии и готов к полетам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.