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РИА Новости

Отстраненный из-за повреждений борт спецотряда "Россия" отремонтировали

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИл-96
Ил-96
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ил-96. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", у которого были обнаружены повреждения, уже отремонтирован, в исправном состоянии и готов к полетам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что у самолета было найдено повреждение вентилятора одного из двигателей, после чего было принято решение отстранить борт от полетов для ремонта. Крылова эту информацию подтвердила, отметив, что ремонт был проведен оперативно.
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"Технические специалисты оперативно заменили вышедшую из строя деталь. Воздушное судно в исправном состоянии, готово к полетам", - сказала она.
Борта специального летного отряда "Россия" используются первыми лицами страны.
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Елена КрыловаИл-96РоссияПроисшествия
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