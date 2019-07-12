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РИА Новости

США питают иллюзии, что на Россию можно надавить санкциями, заявили в МИД

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжает питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.

"В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, накануне добавила в законопроект о военном бюджете на следующий год, которому предстоит еще долгое рассмотрение, положение, запрещающее американцам операции с российскими государственными ценными бумагами", - говорится в комментарии на сайте МИД России.

Отмечается, что "авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну".
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