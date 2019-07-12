США питают иллюзии, что на Россию можно надавить санкциями, заявили в МИД

"В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, накануне добавила в законопроект о военном бюджете на следующий год, которому предстоит еще долгое рассмотрение, положение, запрещающее американцам операции с российскими государственными ценными бумагами", - говорится в комментарии на сайте МИД России.