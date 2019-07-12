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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Павловском Посаде построят школу на 1,1 тысячи мест

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПавловский Посад
Павловский Посад
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в 2021 году на улице 1 мая в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Согласно проектной документации, в новом здании школы общей площадью около 18 тысяч квадратных метров предусмотрены помещения для учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступает администрация Павловского Посада.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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