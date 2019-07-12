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РИА Новости

ЦИК готов направить наблюдателей на выборы в Раду, заявил Булаев

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком готов направить наблюдателей на выборы в Верховную раду Украины, но надежды, что их пустит украинская сторона, мало, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Как следует из сообщения на сайте Центральной избирательной комиссии, ЦИК направил в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в украинский парламент в составе Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах-участницах ОБСЕ.
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"Мы дали предложения МИДу по наблюдателям, но мы знаем, что есть решение Украины вообще никого не пускать. Мы готовы. Может быть, ситуация изменится, осталось несколько дней, надежда есть, но вряд ли. Мы готовы, наблюдатели готовы", - сказал Булаев журналистам.
Он добавил, что на участках для голосования на Украине нет видеонаблюдения, что делает практически невозможным онлайн-мониторинг.
Выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля. Ранее Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. По многолетней практике наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ работают на выборах совместно.
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На президентских выборах на Украине весной этого года впервые в качестве наблюдателей не было российских граждан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл отказ Киева в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимным. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявляла, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
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