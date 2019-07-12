В Москве задержали мужчину, незаконно продававшего порох

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали в Москве коллекционера оружия, который незаконно продавал порох; у него изъяли 70 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов и их составных частей, сообщается на сайте Росгвардии.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный мужчина, являясь коллекционером гражданского оружия, пользовался соответствующим разрешением на право приобретения и хранения оружия и боеприпасов к нему для приобретения пороха якобы с целью самостоятельного снаряжения патронов. После чего незаконным образом сбывал его неизвестным лицам", - говорится на сайте Росгвардии.

При обыске у подозреваемого дома полицейские нашли принадлежащую ему коллекцию оружия - более 70 единиц огнестрельного оружия, а также около 1500 боеприпасов, их частей, а также порох. Оружие и боеприпасы у мужчины изъяли.