Пресс-конференция Министра культуры РФ Владимира Мединского

- Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ;- известный деятель культуры, Председатель Творческого совета Российского военно-исторического общества, режиссер Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ;- председатель Патриаршего совета по культуре Московской патриархии митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов).- глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.Участники пресс-конференции расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои варианты мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах. Также речь пойдет о программе по созданию новых памятных мест, связанных с военной историей России, в рамках реализации Национального проекта "Культура".по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".