Пресс-конференция Министра культуры РФ Владимира Мединского

Участники:
- Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ;
- известный деятель культуры, Председатель Творческого совета Российского военно-исторического общества, режиссер Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ;
- председатель Патриаршего совета по культуре Московской патриархии митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов).
По видеосвязи из Симферополя:
- глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.
Участники пресс-конференции расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои варианты мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах. Также речь пойдет о программе по созданию новых памятных мест, связанных с военной историей России, в рамках реализации Национального проекта "Культура".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ;
- известный деятель культуры, Председатель Творческого совета Российского военно-исторического общества, режиссер Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ;
- председатель Патриаршего совета по культуре Московской патриархии митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов).
По видеосвязи из Симферополя:
- глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.
Участники пресс-конференции расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои варианты мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах. Также речь пойдет о программе по созданию новых памятных мест, связанных с военной историей России, в рамках реализации Национального проекта "Культура".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/