Житель Кузбасса получил три года колонии за взятку сотруднику ГИБДД

КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Житель города Белово отправится на три года в колонию общего режима за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В судебном заседании Беловского городского суда установлено, что житель города Белово по сотовому телефону обратился к сотруднику ГИБДД МО МВД России "Беловский" с просьбой не документировать факт управления автомобилем его знакомым в состоянии опьянения. Взамен мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 25 тысяч рублей.

Инспектор ГИБДД согласился на предложение подсудимого, после чего в назначенном месте в патрульном автомобиле мужчина передал полицейскому взятку.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины подсудимого и предложил назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

"Суд признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия (часть 3 статьи 291 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.