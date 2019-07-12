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РИА Новости

Житель Кузбасса получил три года колонии за взятку сотруднику ГИБДД

09:24
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КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Житель города Белово отправится на три года в колонию общего режима за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В судебном заседании Беловского городского суда установлено, что житель города Белово по сотовому телефону обратился к сотруднику ГИБДД МО МВД России "Беловский" с просьбой не документировать факт управления автомобилем его знакомым в состоянии опьянения. Взамен мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 25 тысяч рублей.
Инспектор ГИБДД согласился на предложение подсудимого, после чего в назначенном месте в патрульном автомобиле мужчина передал полицейскому взятку.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины подсудимого и предложил назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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"Суд признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия (часть 3 статьи 291 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД также рассмотрено. Он полностью признал себя виновным, и суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штраф в размере 250 тысяч рублей, а также 2 года лишения права занимать должности в правоохранительных органах.
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