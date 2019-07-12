Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград

Идея создания "русских офшоров" всегда вызывала довольно скептическое отношение, ибо доминирующее мнение в российском инфополе сводилось к тому, что ничто и никогда не заставит российский бизнес вернуться с условного острова Джерси — с его британской юрисдикцией, британским правом и "гарантированным британской короной" правом собственности — в Россию, которая в определенных кругах считается страной с крайне холодным (можно сказать, "арктическим") инвестиционным климатом и жестким регуляторным режимом.

Практика показывает, что те, кто поддержал идею "русских офшоров", и это прежде всего президент Владимир Путин, были правы: система, пусть и медленнее, чем хотелось бы, начинает работать. Бизнесмены, уставшие "глотать пыль" (то есть страдать от произвола западных властей, предсказанного президентом еще много лет назад), постепенно возвращают свои компании в российскую юрисдикцию. Знаковых и статусных "возвращенцев" уже достаточно для того, чтобы говорить о том, что идея вполне доказала свою жизнеспособность и полезность.

В феврале этого года Владимир Путин на форуме "Деловой России" выступил за продление льготного режима редислокации иностранных компаний в российские специальные административные районы (более известные как "российские офшоры") на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде:

"Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы. Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года, при этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями".

Уже сейчас очевидно, что продление было сделано не зря. Компания En+ (одна из главных бизнес-структур Олега Дерипаски) заявила о том, что с 9 июля она "включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества)", о чем получены соответствующие документы от Корпорации развития Калининградской области.

Решение о перерегистрации в России было принято еще в конце прошлого года, но на сам процесс ушло больше шести месяцев. "Переезд" En+ из британского офшора на острове Джерси в Россию многим казался несбыточной идеей из-за сделки, которую Олег Дерипаска заключил с Министерством финансов США с целью снятия санкций со своих компаний. В инфополе ранее распространялась абсолютно недостоверная информация о том, что структуры российского бизнесмена якобы перешли под американское и британское управление. Американские СМИ, такие как агентство деловой информации Bloomberg , а также многочисленные сенаторы и конгрессмены от Демократической партии США, протестовавшие против снятия санкций, интерпретировали сделку в совсем другом ключе — а именно как отступление Минфина США, после которого структуры Дерипаски окажутся под усиленным (хотя и косвенным) влиянием российского государства. Переезд En+ в калининградский офшор можно считать однозначным индикатором того, чья интерпретация событий ближе к реальности.

Получается довольно забавная ситуация. Санкционное давление на российский бизнес, которое должно было, по замыслу западных русофобов, привести к эдакому "бунту бизнеса против российской власти", имеет скорее обратный эффект. Вряд ли американский Минфин предполагал при введении санкций против структур Дерипаски, что продолжением истории с санкциями будет совсем не "бунт", не сброс активов и даже не "показательное банкротство", а настоящий кризис на мировом рынке алюминия (собственно, из-за него Минфин США и пошел на попятную), перетасовка собственников, а в конце концов — перерегистрация En+ в "российском офшоре".

Впрочем, было бы ошибкой считать, что создание "российских офшоров" направлено исключительно на создание эдакой тихой гавани для компаний, которые уже попали или могут попасть под американские санкции. Хотя даже если бы смысл существования владивостокских и калининградских "островов" сводился только к противодействию санкциям — это уже было бы стоящим геополитическим проектом.

Но деофшоризация экономики в целом и учреждение специальных административных районов в частности — это еще и создание полноценной финансовой инфраструктуры для серьезного геополитического игрока XXI века. Финансовая репатриация — это начинающийся тренд, который можно объяснить как сугубо экономическими, так и политическими причинами. Обостренный инстинкт самосохранения, наличие которого является едва ли не обязательным условием ведения успешного бизнеса, подсказывает знаковым российским бизнесменам, что на Западе им придется не просто глотать пыль, но и расставаться с активами, а если сильно не повезет, то можно попрощаться не только с активами, но и со свободой. Формула "деньги зарабатывать тут, а тратить — на Западе" уже не очень привлекательна, а местами даже опасна для пользователей.

В результате в Россию возвращаются или уже вернулись некоторые компании, которые даже не проходили по санкционным спискам.

В прошлом году в Россию "переехали" с Кипра структуры Алишера Усманова. "Кипрская USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций "Металлоинвеста", "Мегафона" и другими активами, завершает их перевод в Россию. <...> Реструктуризация обусловлена курсом на деофшоризацию экономики", — цитирует пресс-служба USM члена совета директоров холдинга Ивана Стрешинского.

Также в Россию " прибыли " структуры известного бизнесмена Алексея Мордашова. "ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, и ПАО "Силовые машины" сообщают о завершении процесса передачи 100%-ного пакета акций ПАО "Силовые машины" ООО "Севергрупп". Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур", — сообщается в пресс-релизе компании, который цитируют "Вести".