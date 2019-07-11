ЕР приостановила членство в партии арестованного по подозрению в госизмене

КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии Александра Воробьева, которого подозревают в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского реготделения ЕР.

"Согласно уставу партии "Единая Россия", в связи с возбуждением уголовного дела членство Александра Воробьева в партии приостановлено", - сообщили в партии.

О задержании Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена) ФСБ сообщила на прошлой неделе. Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области - занимал пост полномочного представителя губернатора в судах, возглавлял агентство по имуществу Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что в рамках международного проекта по конкурсу Воробьев реализовал грант на обучение в Варшаве.