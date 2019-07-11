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РИА Новости

ЕР приостановила членство в партии арестованного по подозрению в госизмене

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл - РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии Александра Воробьева, которого подозревают в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского реготделения ЕР.
"Согласно уставу партии "Единая Россия", в связи с возбуждением уголовного дела членство Александра Воробьева в партии приостановлено", - сообщили в партии.
О задержании Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена) ФСБ сообщила на прошлой неделе. Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.
Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области - занимал пост полномочного представителя губернатора в судах, возглавлял агентство по имуществу Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.
Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктором Медведчуком
23 марта, 18:13
На Украине в поездке Бойко и Медведчука в Москву увидели признаки госизмены
Ранее сообщалось, что в рамках международного проекта по конкурсу Воробьев реализовал грант на обучение в Варшаве.
В четверг стало известно, что Воробьев больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе: в списке помощников Цуканова, опубликованном на сайте полпредства, теперь остались только Анна Ленская и Евгений Гурарий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что информацию об исключении Воробьева из списка помощников полпреда президента нужно проверить: это "не указная должность, то есть люди такого уровня не назначаются указами президента", отметил он.
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