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РИА Новости
Туризм

За полгода Израиль посетили почти 200 тысяч россиян

Вчера, 16:40
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© Depositphotos / vvvitaКурорт Нетания, Израиль
Курорт Нетания, Израиль
© Depositphotos / vvvita
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Израиль за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 191,1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства туризма Израиля.
"В первый месяц лета в Израиле отдохнули 29,6 тысячи россиян, что на 2% больше, чем в июне прошлого года", - рассказали в министерстве.
Директор министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по туризму посольства Израиля в РФ Владимир Шкляр отметил, что рост туристического потока из России израильтян не удивляет.
"Нам есть, что предложить туристам из России. Это и четыре моря, и теплая солнечная погода круглый год, и отсутствие языкового барьера и, конечно же, Иерусалим – столица Израиля, центр трех монотеистических религий. - сказал он. - Для того, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно, мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры страны. Так в 2019 году на юге Израиля открылся новый аэропорт Рамон, а по всей стране идет строительство комфортабельных гостиниц".
Иерусалим
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