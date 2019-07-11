За полгода Израиль посетили почти 200 тысяч россиян

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Израиль за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 191,1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства туризма Израиля.

"В первый месяц лета в Израиле отдохнули 29,6 тысячи россиян, что на 2% больше, чем в июне прошлого года", - рассказали в министерстве.

Директор министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по туризму посольства Израиля в РФ Владимир Шкляр отметил, что рост туристического потока из России израильтян не удивляет.