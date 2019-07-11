Белоруссия готова завершить переговоры о вступлении в ВТО в июне 2020 года

МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии готово завершить переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года, заявил в четверг первый вице-премьер республики Александр Турчин.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, данное заявление Турчин сделал на встрече с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. Встреча состоялась в Женеве, где проходит очередной раунд переговоров по присоединению республики к организации.

"В ходе встречи Александр Турчин поблагодарил секретариат ВТО за оказываемое содействие в продвижении переговоров Беларуси, в том числе в части подготовки материалов к заседаниям рабочей группы, а также обновленной "дорожной карты" переговорного процесса. Он также подчеркнул готовность правительства двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению Беларуси к ВТО до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Совмина.

По его данным, Турчин также подчеркнул, что Белоруссия является наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, и поэтому Минск исходит из того, что это присоединение выгодно всем членам ВТО и самой организации.

Со своей стороны Азеведу высоко оценил усилия белорусского правительства по продвижению переговорного процесса, отметив, что Минск находится в стратегическом фокусе организации с целью скорейшего оформления членства в ВТО. Гендиректор заверил, что он лично и секретариат ВТО готовы и дальше оказывать стране содействие в этом направлении.