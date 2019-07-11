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РИА Новости
Война в Сирии

Захарова заявила о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Удалось существенно продвинуться к запуску конституционного комитета Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На политическом треке удалось существенно продвинуться к завершению формирования и запуску конституционного комитета", - сказала Захарова во время брифинга.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
3 июля, 10:15
Вершинин: формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению
Она напомнила, что 5 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена, стороны тогда подробно обсудили положение дел в политическом процессе.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваМИД РФСирияВ мире
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