Захарова заявила о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии

Она напомнила, что 5 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена, стороны тогда подробно обсудили положение дел в политическом процессе.

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.