Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом, который посещает Москву с рабочим визитом, заявил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно, есть хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве.
"Наши двусторонние дипломатические отношения насчитывают уже более 120 лет, в последние годы они развиваются весьма успешно", — сказал Путин в ходе переговоров в узком составе.
Он отметил, что, несмотря на то, что объём товарооборота двух стран скромный, он демонстрировал хорошую тенденцию в первом квартале текущего года — увеличился в 2,5 раза.
"Самое главное - что у нас есть хорошие перспективы, наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы", — добавил российский лидер, приведя в пример Газпром и его вложения в нефтегазовую отрасль Боливии, а также Росатом.
"В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная", - сказал Путин.
Он выразил надежду на то, что визит Моралеса будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран.
На переговорах лидеров двух стран в узком составе с российской стороны присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики РФ Александр Новак. С боливийской стороны в беседе принимают участие министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес, министр углеводородов Луис Санчес, министр энергетики Рафаэль Аларкон.
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