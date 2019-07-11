Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом, который посещает Москву с рабочим визитом, заявил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно, есть хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве.

"Наши двусторонние дипломатические отношения насчитывают уже более 120 лет, в последние годы они развиваются весьма успешно", — сказал Путин в ходе переговоров в узком составе.

Он отметил, что, несмотря на то, что объём товарооборота двух стран скромный, он демонстрировал хорошую тенденцию в первом квартале текущего года — увеличился в 2,5 раза.

"Самое главное - что у нас есть хорошие перспективы, наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы", — добавил российский лидер, приведя в пример Газпром и его вложения в нефтегазовую отрасль Боливии, а также Росатом.

"В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная", - сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что визит Моралеса будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран.