Рядом с пожаром на ТЭЦ проверят концентрацию вредных веществ в воздухе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лаборатория для замера уровня концентрации вредных веществ в воздухе работает на месте пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек.