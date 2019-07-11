В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Идлиб - один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Гази провинции Хомс. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.